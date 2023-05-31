Мейендорф Иоанн (Иван) Феофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейендорф Иоанн (Иван) Феофилович

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Место рождения

коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

17.02.1926

Дата смерти

22.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1926

Отец: Мейендорф Феофил Феофилович

Мать: Мейендорф Екатерина Николаевна

коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.01.1950

Жена: Мейендорф Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мейендорф Павел Иванович

Мать ребёнка: Мейендорф Мария Алексеевна

Смерть
22.07.1992
г. Монреаль, Квебек, Канада
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