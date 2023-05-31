Мейендорф Иоанн (Иван) Феофилович
Место рождениякоммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения17.02.1926
Дата смерти22.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1926
коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.01.1950
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Мейендорф Мария Алексеевна
Смерть
22.07.1992
г. Монреаль, Квебек, Канада