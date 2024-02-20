Харченко (Пругло) Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения23.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1880
Отец: Пругло Иван Николаевич
Мать: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
02.11.1897
Снимок 179 из 1031
Смерть
Неизвестно