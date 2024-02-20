Харченко (Пругло) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Пругло) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

23.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1880

Отец: Пругло Иван Николаевич

Мать: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
02.11.1897

Муж: Харченко Кузьма Еремеевич

Снимок 179 из 1031
Смерть
Неизвестно
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