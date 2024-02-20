Пругло Иван Николаевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение
Около 1854
Отец: Пругло Николай Иосифович
Мать: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.09.1874
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.05.1877
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1880
Дочь: Харченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
С 1885
Жена: Пругло Елена Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.08.1888
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.09.1889
Дочь: Пругло Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.07.1892
Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.06.1897
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
С 1897
Жена: Пругло Гликерия Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Пругло Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Ивановна
Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Матрона Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно