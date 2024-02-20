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Пругло Иван Николаевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пругло Харитон Иванович

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение
Около 1854

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пругло Евгений Иванович

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Пругло Артем Иванович

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.09.1874

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Пругло Сидор Иванович

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1880

Дочь: Харченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
С 1885

Жена: Пругло Елена Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.08.1888

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.09.1889

Дочь: Пругло Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Пругло Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пругло Елена Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.06.1897

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
С 1897

Жена: Пругло Гликерия Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Пругло Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Ивановна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Матрона Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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