Шанаев Дохцико Дудаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаев Дохцико Дудаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1879 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шанаев Ахмет

Мать ребёнка: Шанаева (Мамсурова) Нагьо

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