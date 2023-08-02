Шанаев Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШанаев Ахмет

Шанаев Ахмет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шанаев Дохцико Дудаевич

Мать: Шанаева Нагьо