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Шанаев Ахмет
Шанаев Ахмет
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Пол
Мужской
Отец
Шанаев Дохцико Дудаевич
1861 г.р.
Мать
Шанаева (Мамсурова) Нагьо
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Шанаев Дохцико Дудаевич
Мать:
Шанаева Нагьо
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