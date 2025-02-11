Мельников Иван Кузьмич
мужской, родился 1857, Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
умер 08.07.1919, Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Дети
Мельников Иван Иванович1883 г.р.
Мельников Александр Иванович1885 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мельников Александр Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1889
Сын: Мельников Георгий Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1892
Дочь: Коновалова Дарья Ивановна Мельникова
Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна
Смерть
08.07.1919