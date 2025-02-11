Мельников Иван Кузьмич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельников Иван Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

умер 08.07.1919, Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дети
Мельников Иван Иванович1883 г.р.
Мельников Александр Иванович1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мельников Иван Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна

Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мельников Александр Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна

Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
28.01.1889

Сын: Мельников Георгий Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна

Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: Коновалова Дарья Ивановна Мельникова

Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна

Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Смерть
08.07.1919
Комаровка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

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