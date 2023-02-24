Мельников Иван Иванович
Место рожденияСело Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мельников Иван Кузьмич
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.09.1902
Рождение ребёнка
05.08.1904
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1909
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно