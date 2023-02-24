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Мельников Иван Иванович

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Место рождения

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мельников Иван Кузьмич

Мать: Мельникова Мария Ивановна

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.09.1902

Жена: Мельникова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
05.08.1904

Сын: Мельников Антон Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Федор Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1909

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Иванова

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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