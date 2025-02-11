Мякинин Иван Фомич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Мякинин Иван Фомич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Мякинин Фома ФилипповичНеизвестно г.р.
Супруги
Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова1860 г.р.
Дети
Вражнова Степанида Ивановна Мякинина1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мякинин Фома Филиппович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вражнова Степанида Ивановна Мякинина

Мать ребёнка: Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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