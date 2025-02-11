Мякинин Иван Фомич
мужской, родился 1861, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМякинин Фома ФилипповичНеизвестно г.р.
Супруги
Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова1860 г.р.
Дети
Вражнова Степанида Ивановна Мякинина1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Мякинин Фома Филиппович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.01.1881
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вражнова Степанида Ивановна Мякинина
Мать ребёнка: Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно