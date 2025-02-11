Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ушков Евграф Сильвестрович1824 г.р.
Мать
Ушкова Феодосия Аверьяновна1822 г.р.
Супруги
Мякинин Иван Фомич1861 г.р.
Дети
Вражнова Степанида Ивановна Мякинина1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ушков Евграф Сильвестрович

Мать: Ушкова Феодосия Аверьяновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.01.1881

Муж: Мякинин Иван Фомич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вражнова Степанида Ивановна Мякинина

Отец ребёнка: Мякинин Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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