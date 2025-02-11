Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова
женский, родилась 1860, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецУшков Евграф Сильвестрович1824 г.р.
МатьУшкова Феодосия Аверьяновна1822 г.р.
Супруги
Мякинин Иван Фомич1861 г.р.
Дети
Вражнова Степанида Ивановна Мякинина1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.01.1881
Муж: Мякинин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вражнова Степанида Ивановна Мякинина
Отец ребёнка: Мякинин Иван Фомич
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно