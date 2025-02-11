Ушков Евграф Сильвестрович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Ушков Евграф Сильвестрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?1802 г.р.
Отец
Ушков Сильвестр Филиппович1804 г.р.
Дети
(Ушкова) Татьяна Евграфовна1844 г.р.
Ушков Артемий Евграфович1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ушков Сильвестр Филиппович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ушкова) Татьяна Евграфовна

Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ушков Артемий Евграфович

Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ушков Владимир Евграфович

Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова

Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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