Ушков Евграф Сильвестрович
мужской, родился 1824, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?1802 г.р.
ОтецУшков Сильвестр Филиппович1804 г.р.
Дети
(Ушкова) Татьяна Евграфовна1844 г.р.
Ушков Артемий Евграфович1846 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ушков Сильвестр Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ушкова) Татьяна Евграфовна
Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ушков Владимир Евграфович
Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мякинина Марфа Евграфовна Ушкова
Мать ребёнка: Ушкова Феодосия Аверьяновна
Смерть
Неизвестно