?
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ушков Евграф Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ушков Федор Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ушков Григорий Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Смерть
Неизвестно