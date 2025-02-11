? 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Ушков Евграф Сильвестрович1824 г.р.
Ушков Федор Сильвестрович1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ушков Евграф Сильвестрович

Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ушков Федор Сильвестрович

Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ушков Григорий Сильвестрович

Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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