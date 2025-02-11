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женский, родилась 1802, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Ушков Евграф Сильвестрович1824 г.р.
Ушков Федор Сильвестрович1829 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ушков Евграф Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ушков Федор Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ушков Григорий Сильвестрович
Отец ребёнка: Ушков Сильвестр Филиппович
Смерть
Неизвестно