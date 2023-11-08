Лащинский Григорий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лащинский Аркадий Васильевич
Образование
1906
Астрахань
Списки выпускников мужских гимназии №1 и №2 , Астрахань 1903-1917гг.|Мск, ЦХД, ф 363, оп3, д.83
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лащинский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно