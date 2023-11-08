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Лащинский Григорий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лащинский Аркадий Васильевич

Мать: не указана

Образование
1906
Астрахань
Списки выпускников мужских гимназии №1 и №2 , Астрахань 1903-1917гг.|Мск, ЦХД, ф 363, оп3, д.83
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лащинский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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