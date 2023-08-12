Руднева Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Руднев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Руднев Иван Петрович
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Юрченко (Руднева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Руднева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Степанова (Руднева) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно