Руднева Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Степанида Михайловна

Руднева Степанида Михайловна

Место рождения

Троицкое, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Руднев Михаил

Мать: не указана

Троицкое, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Руднев Василий Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Руднев Иван Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Руднев Павел Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Юрченко (Руднева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Руднева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Степанова (Руднева) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Руднев Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.