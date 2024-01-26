Мурашов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1937 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурашов Николай

Мать: Мурашова Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Гончарова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Ольга

Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: (Гончарова) Людмила

Мать ребёнка: Гончарова Ольга

Рождение ребёнка
28.05.1937

Сын: Гончаров Евгений

Мать ребёнка: Гончарова Ольга

Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Ольга

Смерть
1973

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