Мурашов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурашов Николай
Мать: Мурашова Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Гончарова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Ольга
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: (Гончарова) Людмила
Мать ребёнка: Гончарова Ольга
Рождение ребёнка
28.05.1937
Сын: Гончаров Евгений
Мать ребёнка: Гончарова Ольга
Рождение ребёнка
05.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Ольга
Смерть
1973