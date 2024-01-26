Гончаров Евгений
Место рожденияЧелябинск, , , Россия
Дата рождения28.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937
Отец: Мурашов Павел
Мать: Гончарова Ольга
Рождение ребёнка
23.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Сорокина) Эмилия
Рождение ребёнка
15.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Сорокина) Эмилия
Смерть
Неизвестно