Легонькова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Легоньков Данила Николаевич
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Николаевна
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Легоньков Макар Николаевич
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Легоньков Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно