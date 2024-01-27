Легонькова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легонькова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Легоньков Данила Николаевич

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Николаевна

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Легоньков Макар Николаевич

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Легоньков Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Легоньков Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно
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