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Легоньков Николай Трофимович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Легоньков Трофим Сергеевич

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Легоньков Данила Николаевич

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Николаевна

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Легоньков Макар Николаевич

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Легоньков Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Легонькова Авдотья

Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
К 1860 году вся семья - 6 детей и жена (солдатка) Авдотья 41 года живет в Ново-Ивановке. Рядом семья брата Филиппа Трофимовича в которой живет его отец Трофим Сергеевич (67 лет) уже без жены.
Смерть
Неизвестно
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