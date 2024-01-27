Легоньков Николай Трофимович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Легоньков Трофим Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Легоньков Данила Николаевич
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Николаевна
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Легоньков Макар Николаевич
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Легоньков Ефим Николаевич
Мать ребёнка: Легонькова Авдотья
Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
К 1860 году вся семья - 6 детей и жена (солдатка) Авдотья 41 года живет в Ново-Ивановке. Рядом семья брата Филиппа Трофимовича в которой живет его отец Трофим Сергеевич (67 лет) уже без жены.
Смерть
Неизвестно