Вострикова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Илья Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1794

Дочь: (Вострикова) Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Востриков Илья Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1795

Сын: Востриков Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Востриков Илья Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1798

Сын: Востриков Николай Ильич

Отец ребёнка: Востриков Илья Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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