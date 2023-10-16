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Востриков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1794

Дочь: (Вострикова) Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.1795

Сын: Востриков Кузьма Ильич

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1798

Сын: Востриков Николай Ильич

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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