Востриков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1794
Дочь: (Вострикова) Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1795
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.12.1798
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия Григорьевна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область