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Яков Сергеев

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Сергей Мартынов

Мать: Настасья Самойлова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.- родился в 1784. Согласно даты смерти и возраста: 1861-76=1785- год рождения.
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
02.03.1792 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы. В поручителях за 1839 год у Петра Антонова, за 1846 к Аркадия Терентьева, за 1850 у Емельяна Терентьева
Смерть
Неизвестно
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