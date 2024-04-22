Яков Сергеев
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: Сергей Мартынов
Мать: Настасья Самойлова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.- родился в 1784. Согласно даты смерти и возраста: 1861-76=1785- год рождения.
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
02.03.1792 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы.
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Исповед. ведомости за 1798, 1799 годы. В поручителях за 1839 год у Петра Антонова, за 1846 к Аркадия Терентьева, за 1850 у Емельяна Терентьева
Смерть
Неизвестно