Волчкова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1910
Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1913
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1915
Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно