Волчкова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчкова Анна Гавриловна

Волчкова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Волчков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.03.1913

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Сын: Волчков Иван Федорович

Отец ребёнка: Волчков Федор Васильевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close