Волчков Сергей (Сергий) Федорович
Место рождения
Дата рождения02.04.1910
Дата смерти04.04.1912
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
Отец: Волчков Федор Васильевич
Мать: Волчкова Анна Гавриловна
Крещение
05.04.1910
Краснодарка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
В Царско-Дарской церкви
Смерть
04.04.1912
От коклюша
Похороны
23.04.1912
Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область