Волчков Сергей (Сергий) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчков Сергей (Сергий) Федорович

Место рождения

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

04.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: Волчков Федор Васильевич

Мать: Волчкова Анна Гавриловна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Крещение
05.04.1910
Краснодарка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
В Царско-Дарской церкви
Смерть
04.04.1912
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
От коклюша
Похороны
23.04.1912
Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область
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