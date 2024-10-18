Церковников геннадий григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1937
Дата смерти30.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
частный дом приобретенный родителями матери Церковниковой ( Ворохобиной) Татьяны Дмитриевны , г.Дмитриев ул.революционная 22
Место жительства
С 05.03.1937
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
04.07.1970
Сын: Церковников (Усманов) геннадий геннадьевич
Мать ребёнка: Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
30.07.1990
кладбище г.Дмитриев координаты захоронения 52.130573 , 35.066423