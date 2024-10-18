Церковников геннадий григорьевич 05.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Церковников геннадий григорьевич

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Место рождения

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.03.1937

Дата смерти

30.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937

Отец: Церковников григорий петрович

Мать: Церковникова (Ворохобина) татьяна дмитриевна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
частный дом приобретенный родителями матери Церковниковой ( Ворохобиной) Татьяны Дмитриевны , г.Дмитриев ул.революционная 22
Место жительства
С 05.03.1937
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.06.1960

Дочь: Церковникова елена геннадьевна

Мать ребёнка: Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)

Рождение ребёнка
04.07.1970

Сын: Церковников (Усманов) геннадий геннадьевич

Мать ребёнка: Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
30.07.1990
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
кладбище г.Дмитриев координаты захоронения 52.130573 , 35.066423

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