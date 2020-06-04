Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна) 18.07.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

18.07.1935

Дата смерти

04.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935

Отец: Усманов хисами

Мать: Усманова асия

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Церковников геннадий григорьевич

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
До 1976г. частный дом на ул.Революционная 22. С 1976г. МЖД ул.Ленина д.43 кв.12
Рождение ребёнка
27.06.1960

Дочь: Церковникова елена геннадьевна

Отец ребёнка: Церковников геннадий григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1970

Сын: Церковников (Усманов) геннадий геннадьевич

Отец ребёнка: Церковников геннадий григорьевич

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
04.06.2020
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
кладбище г.Дмитриев координаты захоронения 52.130573 , 35.066423

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