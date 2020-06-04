Усманова (Усманова) санья (александра) хисамиевна (николаевна)
Место рождения
Дата рождения18.07.1935
Дата смерти04.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935
Отец: Усманов хисами
Мать: Усманова асия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
До 1976г. частный дом на ул.Революционная 22. С 1976г. МЖД ул.Ленина д.43 кв.12
Рождение ребёнка
27.06.1960
Дочь: Церковникова елена геннадьевна
Отец ребёнка: Церковников геннадий григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1970
Сын: Церковников (Усманов) геннадий геннадьевич
Отец ребёнка: Церковников геннадий григорьевич
Смерть
04.06.2020
кладбище г.Дмитриев координаты захоронения 52.130573 , 35.066423