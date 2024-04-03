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Дёмин Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1791 и 1792

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Отец

Между 1751 и 1752 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Между 1783 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1792

Отец: Дёмин Петр Федоров

Мать: Дёмина Елена Иванова

Рождение ребёнка
27.05.1812 ст.

Сын: Дёмин Иван Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Дёмин Василий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Дёмин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлева

Смерть
До 1829
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