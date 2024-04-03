Дёмин Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1791 и 1792
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1792
Отец: Дёмин Петр Федоров
Мать: Дёмина Елена Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1812 ст.
Сын: Дёмин Иван Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Дёмин Василий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Дёмин Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлева
Смерть
До 1829