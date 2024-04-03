Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1790
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1812 ст.
Сын: Дёмин Иван Иванов
Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Дёмин Василий Иванов
Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Дёмин Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дёмин Иван Петров
Смерть
После 1858