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Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1791 и 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1812 ст.

Сын: Дёмин Иван Иванов

Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Дёмин Василий Иванов

Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Дёмин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Дёмин Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Иван Петров

Смерть
После 1858
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