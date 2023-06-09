Новикова Маланья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.
Дочь: Новикова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
23.01.1890 ст.
Дочь: Лехнова (Новикова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.
Дочь: Новикова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.
Дочь: Новикова Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
15.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
17.05.1907 ст.
Сын: Новиков Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Рождение ребёнка
06.01.1911 ст.
Дочь: Новикова Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович
Смерть
Неизвестно