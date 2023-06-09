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Новикова Маланья Акимовна

Место рождения

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Муж: Новиков Игнатий Данилович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.

Дочь: Новикова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1890 ст.

Дочь: Лехнова (Новикова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.

Дочь: Новикова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.

Дочь: Новикова Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1897 ст.

Сын: Новиков Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.

Сын: Новиков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1907 ст.

Сын: Новиков Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1911 ст.

Дочь: Новикова Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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