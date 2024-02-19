Майненгер Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1990
Дочь: Майненгер Александра Андреевна
Мать ребёнка: Любченко Марина Владимировна
Рождение ребёнка
03.08.1994
Сын: Майненгер Максим Андреевич
Мать ребёнка: Любченко Марина Владимировна
Смерть
Неизвестно