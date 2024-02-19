Майненгер Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майненгер Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
28.01.1990

Дочь: Майненгер Александра Андреевна

Мать ребёнка: Любченко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1994

Сын: Майненгер Максим Андреевич

Мать ребёнка: Любченко Марина Владимировна

Смерть
Неизвестно

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