Любченко Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соснин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майненгер Андрей
Рождение ребёнка
28.01.1990
Дочь: Майненгер Александра Андреевна
Отец ребёнка: Майненгер Андрей
Рождение ребёнка
03.08.1994
Сын: Майненгер Максим Андреевич
Отец ребёнка: Майненгер Андрей
Рождение ребёнка
20.08.2007
Дочь: Соснина Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Соснин Виктор