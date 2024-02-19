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Любченко Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972

Отец: Любченко Владимир Николаевич

Мать: Лубяная Людмила Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майненгер Андрей

Рождение ребёнка
28.01.1990

Дочь: Майненгер Александра Андреевна

Отец ребёнка: Майненгер Андрей

Рождение ребёнка
03.08.1994

Сын: Майненгер Максим Андреевич

Отец ребёнка: Майненгер Андрей

Рождение ребёнка
20.08.2007

Дочь: Соснина Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Соснин Виктор

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