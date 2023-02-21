Каменщикова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Макарова Дина Владимировна
Отец ребёнка: Каменщиков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Каменщиков Генадий Владимирович
Отец ребёнка: Каменщиков Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно