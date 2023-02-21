Каменщикова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщикова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Макарова Дина Владимировна

Отец ребёнка: Каменщиков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Каменщиков Генадий Владимирович

Отец ребёнка: Каменщиков Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменщиков Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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