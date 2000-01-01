Каменщиков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти11.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Макарова Дина Владимировна
Мать ребёнка: Каменщикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Каменщиков Генадий Владимирович
Мать ребёнка: Каменщикова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1942
Кремирован 13.01.42 Причина смерти: Ранение спины ( позвоночник), сепсис