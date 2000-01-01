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Каменщиков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Каменщиков Петр Антонович

Мать: Каменщикова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Макарова Дина Владимировна

Мать ребёнка: Каменщикова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Каменщиков Генадий Владимирович

Мать ребёнка: Каменщикова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменщикова Мария Яковлевна

Смерть
11.01.1942
Кремирован 13.01.42 Причина смерти: Ранение спины ( позвоночник), сепсис
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