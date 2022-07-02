Устьянский Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Петропавловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устьянская Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Устьянская (Суровцова) Прасковья Федоровна
Работа или профессия
С 1793
Священник Петропавловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно