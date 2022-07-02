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Устьянский Григорий Иванович

Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Петропавловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Устьянская (Суровцова) Прасковья Федоровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устьянская Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Устьянская (Суровцова) Прасковья Федоровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1793
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Петропавловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно

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