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Семенцов Егор Константинович

Место рождения

Обнинск, город Обнинск, Калужская область

Дата рождения

10.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2007

Отец: не указан

Мать: не указана

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенцова Алина Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.2032

Сын: Семенцов Артур Егорович

Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.2034

Сын: Семенцов Арсений Егорович

Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.02.2037

Сын: Семенцов Мирослав Егорович

Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.2039

Дочь: Изамирова (Семенцова) Дафни Егоровна

Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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