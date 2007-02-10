Семенцов Егор Константинович
Место рождения
Дата рождения10.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2007
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.2032
Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.2034
Сын: Семенцов Арсений Егорович
Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.2037
Сын: Семенцов Мирослав Егорович
Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.2039
Дочь: Изамирова (Семенцова) Дафни Егоровна
Мать ребёнка: Семенцова Алина Андреевна