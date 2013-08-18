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Семенцова Алина Андреевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2013

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенцов Егор Константинович

Рождение ребёнка
21.11.2032

Сын: Семенцов Артур Егорович

Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.2034

Сын: Семенцов Арсений Егорович

Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.02.2037

Сын: Семенцов Мирослав Егорович

Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.2039

Дочь: Изамирова (Семенцова) Дафни Егоровна

Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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