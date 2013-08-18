Семенцова Алина Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2013
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.2032
Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович
Рождение ребёнка
01.07.2034
Сын: Семенцов Арсений Егорович
Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович
Рождение ребёнка
23.02.2037
Сын: Семенцов Мирослав Егорович
Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович
Рождение ребёнка
02.02.2039
Дочь: Изамирова (Семенцова) Дафни Егоровна
Отец ребёнка: Семенцов Егор Константинович