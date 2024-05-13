Супрун (Садовничая) Вера Петровна 19.09.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун (Садовничая) Вера Петровна

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

19.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Митченки, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1899

Дочь: (Супрун) Доминика Васильевна

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Супрун Василий Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1906

Дочь: (Супрун) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Супрун Иван Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.08.1917

Сын: Супрун Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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