Супрун (Садовничая) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1895
Рождение ребёнка
03.01.1899
Дочь: (Супрун) Доминика Васильевна
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1903
Сын: Супрун Василий Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1906
Дочь: (Супрун) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1908
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1917
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Смерть
Неизвестно