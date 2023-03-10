Никита Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Семенов

Никита Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Семен Климов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Никитина

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Иванова

Смерть
1776
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close