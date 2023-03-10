Никита Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Семен Климов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Никитина
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Иванова
Смерть
1776