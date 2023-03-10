Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Никита Семенов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Никита Семенов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семенов
Смерть
Неизвестно