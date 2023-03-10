Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Никита Семенов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Никита Семенов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семенов

Смерть
Неизвестно
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