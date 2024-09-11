Новосёлов Трофим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Бракосочетание
11.02.1905 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1905 года Покровской церкви села Илеть (305-1-53, лист 42об-43, №12) Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Трофим Михайлов Новосёлов, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.
Дочь: (Новосёлова) Мария Трофимова
Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова
МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 86об.-87, №4)
Поручитель
20.01.1913 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Поручитель по жениху (указан как запасной солдат из крестьян) на бракосочетании брата: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Илья Михайлов Новосёлов, православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1916 ст.
Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова
МК 1916 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 259об.-260, №13)
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Новосёлов Михаил Трофимов
Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова
МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 20об.-21, №44)
Смерть
Неизвестно