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Новосёлов Трофим Михайлов

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Новосёлов Михаил Николаев

Мать: Новосёлова Дарья Афанасьева

Бракосочетание
11.02.1905 ст.

Жена: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1905 года Покровской церкви села Илеть (305-1-53, лист 42об-43, №12) Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Трофим Михайлов Новосёлов, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.

Дочь: (Новосёлова) Мария Трофимова

Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова

МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 86об.-87, №4)
Поручитель
20.01.1913 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Поручитель по жениху (указан как запасной солдат из крестьян) на бракосочетании брата: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Илья Михайлов Новосёлов, православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1916 ст.

Сын: Новосёлов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова

МК 1916 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 259об.-260, №13)
Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Новосёлов Михаил Трофимов

Мать ребёнка: Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова

МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 20об.-21, №44)
Смерть
Неизвестно

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