Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова

Место рождения

Дубровка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
11.02.1905 ст.

Муж: Новосёлов Трофим Михайлов

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1905 года Покровской церкви села Илеть (305-1-53, лист 42об-43, №12) Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Трофим Михайлов Новосёлов, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.

Дочь: (Новосёлова) Мария Трофимова

Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов

МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 86об.-87, №4)
Рождение ребёнка
28.04.1916 ст.

Сын: Новосёлов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов

МК 1916 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 259об.-260, №13)
Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Новосёлов Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов

МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 20об.-21, №44)
Смерть
Неизвестно

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