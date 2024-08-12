Новосёлова (Дёмина) Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1905 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1905 года Покровской церкви села Илеть (305-1-53, лист 42об-43, №12) Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Трофим Михайлов Новосёлов, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.
Дочь: (Новосёлова) Мария Трофимова
Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов
МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 86об.-87, №4)
Рождение ребёнка
28.04.1916 ст.
Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов
МК 1916 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 259об.-260, №13)
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Новосёлов Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Новосёлов Трофим Михайлов
МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 20об.-21, №44)
Смерть
Неизвестно