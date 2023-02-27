(Манюхина) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манюхин Архип
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Манюхина) Матрёна
Отец ребёнка: Манюхин Архип
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манюхин Гаврила
Отец ребёнка: Манюхин Архип
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно