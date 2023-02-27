(Манюхина) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Архип

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Манюхина) Матрёна

Отец ребёнка: Манюхин Архип

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Гаврила

Отец ребёнка: Манюхин Архип

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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