Манюхин Архип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Манюхин Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Матрёна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Манюхина) Матрёна
Мать ребёнка: (Манюхина) Матрёна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манюхин Гаврила
Мать ребёнка: (Манюхина) Матрёна
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно