Манюхин Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Манюхин Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Матрёна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Манюхина) Матрёна

Мать ребёнка: (Манюхина) Матрёна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Гаврила

Мать ребёнка: (Манюхина) Матрёна

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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