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Лисконог Василий

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Место рождения

село Михайловка, Нехворощанского района, Полтавской обл, Украина

Дата рождения

15.01.1919

Дата смерти

26.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1919

Отец: Лисконог Антон

Мать: Лисконог Афанасия

Образование
Неизвестно
Московский кожевенный техникум
Образование
Неизвестно
Фабрично-заводское училище, кож.завод, Строгаль-хромовщик
Образование
Неизвестно
6 классов
Военная служба
С 1939 по 1941
1 полк связи, телеграфист СТ-ист
Военная служба
С 1941 по 1943
40 полк связи, старший телеграфист СТ-ист
Военная служба
С 1943 по 1944
8 гвардейский полк связи, нач. телеграфной станции
Военная награда
01.03.1943
Медаль За боевые заслуги №273499
Военная служба
С 1944 по 1945
139 полк связи, ст. телеграфный мастер СТ35
Военная награда
19.09.1944
Медаль За оборону Кавказа Л №008161
Военная служба
С 1945 по 26.?.1946
98 полк связи, ст. телеграфный мастер
Военная награда
25.08.1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной Войне серия Б №48662
Демобилизация
26.06.1946
Старший сержант
Работа или профессия
С 07.05.1947 по 17.02.1986
электромеханик связи (Марцево)
Бракосочетание
14.01.1950

Жена: Лисконог (Сапронова) Мария

Рождение ребёнка
25.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисконог (Сапронова) Мария

Рождение ребёнка
20.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисконог (Сапронова) Мария

Награда
14.02.1979
Медаль Ветеран труда
Военная награда
11.03.1985
Орден отечественной войны 2 степени №4330200
Военная награда
19.01.1996
Медаль Жукова Б №0364945
Смерть
26.03.2005
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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