Лисконог Антон
Место рождениясело Михайловка, Нехворощанского района, Полтавской обл, Украина
Дата рождения10.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1894
Отец: Лисконог Семён
Мать: Лисконог Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисконог) Неизвестно
Мать ребёнка: Лисконог Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисконог Сергей
Мать ребёнка: Лисконог Афанасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисконог Афанасия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1919
Сын: Лисконог Василий
Мать ребёнка: Лисконог Афанасия
Работа или профессия
С 1933 по 1943
Бондарь, тарный завод
Военная служба
С 1943 по 1946
Работа или профессия
С 1946 по 1957
Столяр, тарный завод
Бракосочетание
12.03.1968
Смерть
Неизвестно