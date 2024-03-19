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Лисконог Антон

Место рождения

село Михайловка, Нехворощанского района, Полтавской обл, Украина

Дата рождения

10.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1894

Отец: Лисконог Семён

Мать: Лисконог Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисконог) Неизвестно

Мать ребёнка: Лисконог Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисконог Сергей

Мать ребёнка: Лисконог Афанасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисконог Афанасия

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1919

Сын: Лисконог Василий

Мать ребёнка: Лисконог Афанасия

Работа или профессия
С 1933 по 1943
Бондарь, тарный завод
Военная служба
С 1943 по 1946
Работа или профессия
С 1946 по 1957
Столяр, тарный завод
Бракосочетание
12.03.1968

Жена: Вербицкая (Грибкова) Надежда

Смерть
Неизвестно

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