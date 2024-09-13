Хохлова Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.
Сын: Хохлов Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.187).
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Емельянова (Хохлова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хохлов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич
Смерть
Неизвестно