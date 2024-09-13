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Хохлова Фёкла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Семён Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.

Сын: Хохлов Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.187).
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Емельянова (Хохлова) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хохлов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хохлов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.

Сын: Хохлов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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