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Хохлов Семен Андреевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Хохлов Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хохлов Григорий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хохлов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хохлов Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хохлов Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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