Хохлов Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Хохлов Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хохлов Григорий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хохлов Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно