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Соловьёв Сергей Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.10.1885

Дата смерти

02.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.09.1912

Жена: Амитирова Татьяна Алексеевна

Надовражино, Истра, Московская область
в церкви Рождества Богородицы в селе Надовражном (Московская губерния)
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Соловьёва Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Соловьёва Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.1916

Дочь: Соловьёва Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна

Смерть
02.03.1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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