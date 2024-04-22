Соловьёв Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.10.1885
Дата смерти02.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1885
Бракосочетание
16.09.1912
Надовражино, Истра, Московская область
в церкви Рождества Богородицы в селе Надовражном (Московская губерния)
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Соловьёва Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: Соловьёва Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1916
Дочь: Соловьёва Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Амитирова Татьяна Алексеевна
Смерть
02.03.1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)