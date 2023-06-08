Дрожжин Петр Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1810
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 07.05.1811
Дочь: Дражина (Дражина) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 17.04.1815
Дочь: Дражина (Дражина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1817
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1821
Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1823
Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1824
Дочь: Гомозова (Дрожжина) Васса Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Дражжина (Дражжина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно