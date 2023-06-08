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Дрожжин Петр Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1810

Сын: Дражжин Даниил Петрович

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 07.05.1811

Дочь: Дражина (Дражина) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.04.1815

Дочь: Дражина (Дражина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1817

Сын: Дражин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1821

Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1823

Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1824

Дочь: Гомозова (Дрожжина) Васса Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Дражжина (Дражжина) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Дрожжина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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