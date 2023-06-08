Дрожжина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1810
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
Около 07.05.1811
Дочь: Дражина (Дражина) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
Около 17.04.1815
Дочь: Дражина (Дражина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
02.08.1817
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
17.04.1821
Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
28.05.1823
Дочь: Дрожжина (Дрожжина) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
17.08.1824
Дочь: Гомозова (Дрожжина) Васса Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Дражжина (Дражжина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Прохорович
Смерть
Неизвестно