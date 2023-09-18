Зайцев Степан Денисович
Место рожденияРязанская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денис
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1871
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Мария Елисеева
Рождение ребёнка
22.05.1877
Мать ребёнка: Мария Елисеева
Рождение ребёнка
Около 16.02.1879
Мать ребёнка: Мария Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Елисеева
Смерть
Неизвестно