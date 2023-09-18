Мария Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисей
Рождение ребёнка
28.06.1871
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович
Рождение ребёнка
22.05.1877
Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович
Рождение ребёнка
Около 16.02.1879
Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно