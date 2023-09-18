Мария Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1871

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1877

Сын: Зайцев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 16.02.1879

Сын: Зайцев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Денисович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Степан Денисович

Смерть
Неизвестно
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